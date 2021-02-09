جورجيا تفتح تحقيقاً في جهود ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات

2021/02/09 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، إن المكتب فتح تحقيقاً رسمياً في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لتغيير نتائج الانتخابات بالولاية في 2020.

وجاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في 2 يناير(كانون الثاني) الماضي، ضغط فيها على سكرتير الولاية براد رافينسبرغر، لتغيير نتائج انتخابات الولاية، بناءً على مزاعم عن تزوير أصوات الناخبين.

وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية: “يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها”، ووصف التحقيق بـ “إداري لتقصي الحقائق”.

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