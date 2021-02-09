بغداد ترمي 10 آلاف طن من النفايات يومياً

2021/02/09 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن حجم النفايات اليومية في العاصمة بغداد.رئيس الكيميائيين الاقدم احمد عبد الاله قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن “دائرتنا تأسست عام 2004 من اجل الاهتمام بالبيئة ضمن الدوائر المعنية، ومن ضمن مهامها فرز النفايات وتدويرها لان في بغداد وحدها ترمى (10) آلاف …

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