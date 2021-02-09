موجود بمدغشقر.. تعرف على أصغر حيوان زاحف في العالم

2021/02/09 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتاكتشف العلماء في جزيرة مدغشقر، أصغر زاحف معروف في العالم، يمكنه أن يقف على طرف إصبعك.وبحسب ما نشرت “سي أن أن” فقد اكتشف العلماء حرباء “Brookesia nana” وهي بنية اللون لا يتجاوز طولها 2.54 سم.ولا يزال العلماء في حيرة حول سبب صغر حجم هذه الحرباء، على خلاف بقية الفقاريات.ونقلت عن أحد العلماء …

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