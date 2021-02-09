2021/02/09 | 10:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتقترب هيئة استثمار بابل من منح “اجازة” لمشروع ستراتيجي لانتاج الاسمدة الكيمياوية بكلفة مالية تتجاوز 250 مليون دولار.وقال رئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة محمد جاسم زكم في حديث صحفي، ان “الهيئة تعتزم منح اجازة استثمارية لهذا المشروع الستراتيجي لمحافظة النجف ضمن خطتها للنهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة”وبين أن “المشروع يتمثل بإنشاء معمل للأسمدة الكيمياوية التي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بابل.. العزم على انشاء مشروع ستراتيجي لانتاج الاسمدة الكيمياوية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بابل.. العزم على انشاء مشروع ستراتيجي لانتاج الاسمدة الكيمياوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).