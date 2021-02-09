رئيس السلطة القضائية الايرانية يلتقي رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق

2021/02/09 | 10:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي اجتماعه برئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي السيد فائق زيدان في بغداد....

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