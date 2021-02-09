كشف خطورة الإفراط في تناول الثوم

2021/02/09 | 10:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حذر أحد مستخدمي موقع Sohuالصيني، من أن الإفراط في تناول الثوم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية.

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