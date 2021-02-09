"إصابات كورونا أعلى من الأرقام المعلنة".. آلاف الإسرائيليين العالقين ينتظرون موافقة حكومية للعودة

2021/02/09 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال آلاف الإسرائيليين الذين تقطعهم بهم السبل، عالقين في الخارج في انتظار موافقة لجنة حكومية خاصة لدخول البلاد مرة أخرى؛ بعد إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات التجارية نهاية شهر يناير.

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