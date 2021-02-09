السفارة الأمريكية تجري خلال الايام المقبلة اختبارات اجراءات الطوارئ

2021/02/09 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت السفارة الأمريكية انها ستجري خلال الايام المقبلة سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ .وذكرت السفارة على موقعها في الفيسبوك: سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات.واشارت الى انها تتقدم باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك./انتهى3

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