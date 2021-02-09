2021/02/09 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على (٢٤) ارهابيا في الأنبار ينتمون لداعش ضمن مايسمى قاطعي الفلوجة والانبار.وقالت الوكالة في بيان : ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على (٢٤) ارهابيا مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم ضمن مايسمى قاطعي الانبار والفلوجة بداعش الاجرامي .واضافت : ان عملية القاء القبض تمت وفق مذكرات و أوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة ./انتهى3

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