2021/02/09 | 10:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على 24 "داعشيا" ضمن مايسمى قاطعي الفلوجة والانبار.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

واضافت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 شباط 2021)، أنه "من خلال متابعة عناصر داعش وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوم الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٢٤) ارهابي مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش".

وأشار البيان الى أن "المعتقلين عملوا ضمن مايسمى قاطعي الانبار والفلوجة بداعش، وقد تمت عملية القاء القبض وفق مذكرات و أوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة اعلاه".

وأكد أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات: اعتقال 24 عنصراً من داعش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات: اعتقال 24 عنصراً من داعش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).