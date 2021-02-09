2021/02/09 | 10:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلال الايام القادمة، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا.



سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين فيالمناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات.



تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الامريكية في بغداد تنوه الى اختبارات خاصة بالطوارئ 7 SKY TV.

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