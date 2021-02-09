نائبة تطالب بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة

2021/02/09 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الثلاثاء، رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة السوداء للشركات الفاسدة وإدراج الشركات التي تلاعبت بمقدرات الشعب العراقي وتواطأت مع الفاسدين على هذه القائمة، ومن بينها شركة نورنكو الصينية، مبينة أن بيروقراطية بعض الوزراء هي السبب في تمادي هذه الشركات.وقالت نصيف في بيان وصل …

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