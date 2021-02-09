السفارة الاميركية تصدر تنويهاً بشأن صفارات الانذار

2021/02/09 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدر السفارة الاميركية في بغداد، تنويهاً بشان اطلاق صفارات الانذار خلال الايلام المقبلة.

وذكرت السفارة في بيان تلقته السومرية نيوز، أنه "خلال الايام القادمة، ستُجري السفارة الامريكية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا".واضافت "سيصل صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند اجراء هذه التدريبات، تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك".

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