مراسلنا: القبض على 118 عاملا اجنبيا مخالفا لقانون الاقامة

2021/02/09 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية تضرب وسط تركيااعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال شرق مدينة قيصري وسط تركيا.

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