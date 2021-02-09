نائب: ملف انسحاب القوات الأميركية سيكون على رأس أولويات الفصل المقبل

2021/02/09 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادتحدث عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، الثلاثاء ، عن طرح ملفين ثقيلين على طاولة الفصل التشريعي المقبل، مشيرا إلى أن ملف انسحاب القوات الأميركية سيكون على رأس أولويات الفصل المقبل.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الملف الأول يتعلق بتسويف جدولة الانسحاب الأجنبي من الأراضي العراقية”.وأضاف أن “الحكومة تجاهلت قرار إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق “، مشيرا إلى أن “هناك تسويف ومماطلة من قبل الحكومة الحالية بتنفيذ قرار البرلمان”.ولفت الموسوي إلى أن “الملف الثاني تفعيل الاتفاقية الصينية العراقية كونها تخدم العراق اقتصاديا ، وبين أن هناك أطراف لا ترغب بتفعيل الاتفاقية الصينية”، مؤكدا أن “ملف جدولة القوات الأجنبية وتفعيل الاتفاقية الصينية سيتم طرحهما من جديد على طاولة الفصل التشريعي المقبل”.ويؤكد سياسيون ومراقبون أن الحكومة والبرلمان تجاهلا الوجود الأمريكي في العراق على الرغم من تصويت مجلس النواب على اخراج القوات الاجنبية بالكامل من البلاد.



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