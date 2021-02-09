اكتشاف طريقة لمعرفة الشعور بالإرهاق من خلال تعرّقك

2021/02/09 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف خبراء أنه ليس من الصعب معرفة ما إذا كنت متوترا من الداخل، ويمكن أن تشعر بالإثارة، أو تلاحظ توتر كتفيك أو فكك، أو تصاب بالصداع.ولكن من الخارج، يصعب قليلا قياس التوتر بشكل موضوعي، وبالتالي معرفة كيفية التعامل معه.



ولكن هذا قد يتغير قريبا.ونشر العلماء ورقة بحثية تفيد بإنشاء شريحة إلكترونية يمكن ارتداؤها، تستطيع تحليل مدى توترك من خلال اكتشاف هرمون معين في عرقك.وقال المعد الكبير والباحث في كلية الفنون التطبيقية في لوزان، أدريان إيونيسكو: “وجود نظام موثوق به يمكن ارتداؤه قد يساعد الأطباء بشكل موضوعي في تحديد ما إذا كان المريض يعاني من الاكتئاب أو الإرهاق، على سبيل المثال، وما إذا كان علاجهم فعالا.



وعلاوة على ذلك، سيحصل الأطباء على هذه المعلومات في الوقت الفعلي.



ومن شأن ذلك أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في فهم هذه الأمراض”.وتتعقب الرقاقة هرمون الكورتيزول – وهو هرمون الستيرويد الذي نعرفه منذ فترة طويلة والذي تفرزه الغدد الكظرية استجابة للإجهاد الفسيولوجي، بما في ذلك الإجهاد البدني أو انخفاض الجلوكوز في الدم.وعندما يفرز جسمك الكورتيزول، ينطلق من تلك المشاعر المجهدة التي نشعر بها جميعا، يمكن اكتشافها في اللعاب والعرق والبول.



ويمكن إفراز الكورتيزول بدافع – تشعر أنك بخير وفجأة يحدث شيء ما يضعك تحت الضغط، ويبدأ جسمك في إنتاج المزيد من الهرمون.ويعمل التصحيح باستخدام ترانزستور “تأثير حقل البوابة الممتد” (EG-FET) المصنوع من الغرافين، لتحليل كميات صغيرة من الكورتيزول في العرق.



ويستخدم الترانزستور شظايا قصيرة من الحمض النووي التي ترتبط بالكورتيزول وتسحب الهرمون بالقرب من المستشعر.وقد يبدو هذا مبالغة بالنسبة لأولئك المحظوظين بما يكفي لتجنب الإجهاد المستمر – بعد كل شيء، نشعر جميعا بالتوتر من وقت لآخر.



ولكن عندما تظل مستويات التوتر مرتفعة – المعروفة أيضا باسم الإجهاد المزمن – فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشكلات.وكتب الفريق في بحثهم أن “الاضطرابات مثل السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والحساسية والقلق والاكتئاب ومتلازمة التعب والإرهاق، غالبا ما ترتبط بخلل في محاور التوتر”.انتهى /25م

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