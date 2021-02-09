القبض على 24 إرهابيا في الانبار

2021/02/09 | 10:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن القاء القبض على (٢٤) ارهابيا ينتمون لداعش ضمن مايسمى قاطعي الفلوجة والانبار.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوم الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار في وزارة الداخلية من القاء القبض على (٢٤) ارهابي مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم ضمن مايسمى قاطعي الانبار والفلوجة بداعش الاجرامي”.وأضافت أنه “تمت عملية القاء القبض وفق مذكرات و أوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة أعلاه”، مشيرا إلى أنه “تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.



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