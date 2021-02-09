المالية النيابية: الحوار بين بغداد واربيل لا يزال معقدا بشأن تسليم الإيرادات النفطية

2021/02/09 | 10:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي ، الثلاثاء ، أن حكومة بغداد واربيل لم تتوصلا إلى اتفاق بشان الايرادات النفطية وغير النفطية ، مشيرا الى ان الحوار بين الطرفين لا يزال معقدا.وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا حتى اللحظة إلى اتفاق بشأن تسليم الإيرادات النفطية والغير نفطية”.وأضاف ان “اللجنة المالية النيابية ليس لديها أي مشكلة مع الكرد”، مشيرا إلى أن “حكومة الإقليم لم تبدي الاستعداد الكامل للتعاون مع بغداد بشان تسليم الايرادات النفطية”.وأشار الشبكي إلى أن “المواضيع بين الطرفين معقد حتى اللحظة فيما يخص النفط والمعابر الحدودية”.وكان الشبكي أكد في وقت سابق، أن موازنة 2021 ستعرض على قادة قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث قبل التصويت عليها ، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الاسبوع المقبل.



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