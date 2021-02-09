مصرف الرافدين يتخذ اجراءً لمواجهة ضغط الموظفين

2021/02/09 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، اتخاذ اجراء لمواجهة ضغط الموظفين وتقليل الزخم على فروع المصرف.

وقال ممثل مصرف الرافدين أحمد عامر لـ”تقدم”، إن “ضغط الموظفين دفع المصرف الى عمل برنامج يتيح منحهم السلف المالية”.

واضاف أن “السلف تتراوح من خمسة الى عشرة ملايين”، مشيراً إلى إن “السلف تم توزيعها تجريبياً في 13 فرعاً داخل بغداد وستتم التوسعة قريباً”.

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