الداخلية تلقي القبض على 118 عامل أجنبي مخالف في بغداد

2021/02/09 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الداخلية، القاء القبض على 118 عامل أجنبي مخالف في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن “مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني في مدينة الصدر (جميلة) نفذت عملية البحث عن العمال الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017“.

واوضحت أن “العملية اسفرت عن إلقاء القبض على 118 عامل اجنبي مخالف”، مشيرة الى ان “الحملة ستستمر في الأيام المقبلة”.

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