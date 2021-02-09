القبض على 24 ارهابيا في الأنبار

2021/02/09 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على 24 ارهابيا في محافظة الانبار اليوم الثلاثاء 9/2/2021.

وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوم الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار في وزارة الداخلية من القاء القبض على (24) ارهابياً مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي وعملهم ضمن مايسمى قاطعي الانبار والفلوجة بداعش الاجرامي".

واضاف البيان ان "عملية القاء القبض تمت وفق مذكرات و أوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة اعلاه"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

PUKmedia / اعلام وزارة الداخلية الاتحادية

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