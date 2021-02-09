2021/02/09 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على (١٠) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم ادوات للتعاطي في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، ان “قوة مشتركة من اقسام مديرية شرطة ديالى بالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القاء القبض على (١٠) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم ادوات للتعاطي وانواع مختلفة من المواد المخدرة”.

وبينت القيادة انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 10 اشخاص بتهمة التجارة بالمخدرات في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 10 اشخاص بتهمة التجارة بالمخدرات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).