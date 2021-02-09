2021/02/09 | 10:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية .. تعلن صدور وجبة سلف لضحايا الشرطة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية .. تعلن صدور وجبة سلف لضحايا الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).