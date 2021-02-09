2021/02/09 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال جثة رجل مسن معاق قضى في حريق التهم منزله، وإنقاذ خمسة أشخاص من عائلته، وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل منزل في جزيرة الاعراس السياحية في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



مصرع مسن بحريق داخل منزله وإنقاذ 5 أفراد من عائلته المركز الخبري الوطني.

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