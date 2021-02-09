مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات: دور الأمم المتحدة في الانتخابات المراقبة وليس الإشراف

2021/02/09 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء (09 شباط 2021)، دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقبلة، فيما أشار إلى أنها لن تتدخل في العملية الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الهنداوي قوله، إن "دور الامم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الاشراف"، مبيناً "أنها لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها".

وأضاف، أن "العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات في كل مراحلها"، لافتاً الى أن "المرجعية تحدثت عن اشراف الامم المتحدة ومراقبة الانتخابات، لكن من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط".

وتابع الهنداوي، أن "الجهة المعنية في اتخاذ قرار مراقبة الانتخابات هو مجلس الامن لأن مثل هذه القرارات لابد أن تصدر منه باعتبار الدول الخمس الاعضاء في المجلس هي من تقرر ذلك".ولفت إلى أن "الجمعية العمومية بالأمم المتحدة ممكن أن تقرر، لكن الفرق هو أنها تأخذ وقتا طويلاً جدا لكي تتخذ قرار مراقبة الانتخابات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في وقت سابق، وجود رغبة عربية ودولية للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية.

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