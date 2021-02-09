العلمانية إنحلال أخلاقي...! - بوسي الجمسي

2021/02/09 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي "العلمانية كفر و إنحلال أخلاقي و ضد الدين"قالها شيخ أزهري في إحدى الندوات الثقافية ثم دارت حلقة نقاش واسعة النطاق حول ما إذا كانت العلمانية ضد الدين أم لا ، أيضا حاولنا أن نعرف من قتل العلمانية في العقل العربي هل (الأزهر_تقصير العلمانيين_غياب الإرادة السياسية الواعية_فساد العلمانية كفكر سياسي)...؟أولا دعونا نعرف العلمانية كما لم نعرفها من قبل ؛(العلمانية)العَلمانية ......





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