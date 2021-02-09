لماذا رفض قاسم تسليح مقاومي إنقلاب شباط؟ - عبدالله عطية

2021/02/09 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية طوال فترة حكمه ظل مؤسس الجمهورية العراقية الزعيم الركن عبدالكريم قاسم يكرر مقولة حفظها منه العراقيون، يقول فيها أنه فوق الميول والإتجاهات.



وهو، حقا، لم ينتم الى أي من التيارات السياسية والفكرية التي كانت سائدة في تلك الفترة.



فلم يكن قوميا عروبيا، ولا يساريا أو شيوعيا، وهو بالطبع ليس إسلامويا ولا ليبرالي كما هو واضح الإبتعاد عن المعسكر الغربي.أنصاره يصفوه بانه عراقوي، لكن لم يكن ......





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