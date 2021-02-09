ارتفاع اسعار الذهب العالمي

2021/02/09 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الثلاثاء مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن وصل إلى 1843.04 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وهو في أعلى مستوياته منذ الثالث من شباط الحالي، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة؛ ما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.ومن المتوقع أن يمرر الكونغرس حزمة بايدن لتخفيف تداعيات جائحة كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار قبل الـ 15 من آذار حتى دون دعم الجمهوريين.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.43 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم0.5% إلى 2341.54 دولار.وارتفع البلاتين 1.9 في المئة إلى 1179.27 دولار بعد أن بلغ في وقت سابق 1182 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ آب 2016./انتهى3

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