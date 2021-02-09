2021/02/09 | 11:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعرض تطبيق /فيسبوك ماسنجر/للتراسل الفوري لعطل تقني عالمي اليوم الثلاثاء.وأوضح موقع / داون ديتكتور/ المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض / فيسبوك ماسنجر/ لعطل تقني عالمي.وأوضح الموقع أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة.فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر / فيسبوك ماسنجر/.بينما واجه 26% من مستخدمي التطبيق من مشكلة في التواصل مع الخوادم الخاصة بالتطبيق.وتركزت معظم المشاكل في / فيسبوك ماسنجر/في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوروبا وفي بعض الدول بالشرق الأوسط.ولم تصدر شركة /فيسبوك/ حتى الآن، بيانا رسميا حول ذلك العطل أو سببه أو التوقيت المتوقع أن يتم إصلاحه فيه./انتهى3

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