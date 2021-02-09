السفارة الأميركية في بغداد تصدر تنويها حول سلسلة إجراءات طوارئ

2021/02/09 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت السفارة الاميركية في العراق انها ستطلق خلال الأيام المقبلة صافرات انذار ضمن تدريبات ستجريها.

وقالت السفارة في بيان ان الايام المقبلة ستشهد سلسلة من الاختبارات التي تشمل إجراءات الطوارئ الخاصة بها..



مشيرة الى أن صوت صفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء ستصل الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات.

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