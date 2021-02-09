تقرير أممي يرجّح أن تكون إيران وكوريا الشمالية استأنفتا تعاونهما الصاروخي

2021/02/09 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

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حذّر تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى خلال عام الفين وعشرين.

وقال خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون بمراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي إن مجموعة الخبراء واصلت التحقيق في المزاعم المتعلّقة بالتعاون بين كوريا الشمالية وإيران في مجال صواريخ بالستية مشيرين الى ان التحقيق صدر بعد اتّهام ساقته دولة لم يسمّها الخبراء في تقريرهم ضدّ إيران الا ان الأخيرة نفت ذلك.

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