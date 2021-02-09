ألمانيا والسويد وبولندا تطرد دبلوماسيين روس ردا على خطوة مماثلة من موسكو

2021/02/09 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت ألمانيا والسويد وبولندا طرد ثلاثة دبلوماسيين روس على اثر قيام موسكو بطرد دبلوماسيين تلك الدول بحجة مشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة.

وذكر بيان للخارجية الألمانية إنها أبلغت السفارة الروسية احتجاجها على طرد الموظفين بحجة المشاركة في تظاهرات الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي.



فيما اكدت كل من وزارتي الخارجية السويدية والبولندية ان مثل هذه التصرفات تعتبر غير مقبولة وهي لا تتطابق مع العلاقات الدبلوماسية.



وعلى اثر ذلك تم إعلان الدبلوماسيين الروس بانهم شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتوجيههم بالمغادرة في أقرب وقت.

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