جرحى في شجار بين عناصر من الأسايش والبيشمركة عند أحد مداخل السليمانية

2021/02/10 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصد أمني، اليوم الأربعاء (10 شباط 2021)، بتسجيل نحو 10 إصابات جراء شجار اندلع بين عناصر من البيشمركة، وآخرين من الأسايش، في أحد مداخل مدينة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بجروح فقط دون حدوث أي حالة قتل من الجهتين (البيشمركة والأسايش)".

وأوضح، أن "الشجار كان فقط بالأيادي والسكاكين، ولم يتم استخدام الرصاص والسلاح"، مشيراً إلى أن "الجرحى تم نقلهم إلى المستشفى، وانتهى الاشتباك بين الطرفين".

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