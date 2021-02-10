نادي النفط: انتقال محمد داوود للشرطة لا علاقة له بالاحتراف.. وهذا ما يتعلق باجتماع اليوم

2021/02/10 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير إعلام نادي النفط، جمعة ثامر، اليوم الاربعاء (10 شباط 2021)، أن انتقال اللاعب محمد داوود إلى نادي الشرطة لا علاقة له بالاحتراف، فيما أشار إلى أن اجتماع إدارتي النفط والشرطة اليوم بشأن انتقال اللاعب هو "شكلي".

وقال ثامر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما حدث في عملية انتقال اللاعب لا علاقة له بالاحتراف، ونادينا لم يعرض اللاعب للبيع، وتمسكنا به من باب الاستفادة منه، حتى وإن تم في السابق التفاوض لانتقاله، فإن نادينا هو من وضع شروط الانتقال وفشلت الصفقة في وقتها".

وأضاف، أن "تدخل وزير النفط بشكل مباشر كان من باب لوي الذراع من الطرف الآخر، لذا فإن الامور بحكم المنتهية ومحمد داوود أصبح شرطاوياً، وإن اجتماع الادارتين مساء اليوم هو مجرد أمر شكلي أو إعلامي لإعلان الانتقال".

وكان مصدر مقرب في نادي النفط، قد كشف أمس الثلاثاء، أن تدخلا وزاريا أنهى مشكلة لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم، محمد داوود، بعد عناد من إدارة النفط في الامتناع بمنحه الاستغناء للانتقال لفريق الشرطة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قضية محمد داود وصلت بينه وبين نادي النفط إلى شكاوى داخلية وخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن الحل جاء بتدخل من وزارة النفط".

وأضاف، أن "رئيس النادي والمدير العام في وزارة النفط، حسين طالب، بعث على اللاعب نفسه وتم اللقاء بين الطرفين لحل القضية والموافقة على انتقال اللاعب للشرطة، شرط أن يتنازل، محمد داوود، عن كل الشكاوى ضد النادي".

وتابع: "بعدها اتصل رئيس نادي النفط بالإدارة وأوعز بمنح الاستغناء للاعب محمد داود، بعدها اتصل اللاعب برئيس نادي الشرطة وهاب الطائي ليعلمه بتفاصيل الاجتماع مع رئيس نادي النفط والموافقة على الانتقال للشرطة وتمثيله في المرحلة المقبلة والمشاركة في الآسيوية".

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