التركمان يتوجهون امام المقر المتقدم للعمليات المشتركة رفضا لقرار الكاظمي بأخلائه

2021/02/10 | 12:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني في محافظة كركوك ،عن توجه عشرات التركمان الى موقع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بمنطقه شوروا ،بعد صدور قرار جديد للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأخلاء المقر المتقدم .وكان الكاظمي قد اصدر قرار مسبقا مع توليه الحكومة باخلاء المقر المتقدم واعادته للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان يشغل الموقع قبل تطبيق خطه فرض القانون وتركه واتجه لاربيل .وتوجه التركمان الان لنصب سرادق للاعتصام امام المقر رفضا للقرار .والمقر شيد بارض تابعة لوزارة النفط كبناء تجاوز وقامت ادارة كركوك بعد فرض القانون بالعمل على نقل ملكيته لوزارة الدفاع ./انتهى

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