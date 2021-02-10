هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب الحدود العراقية - السورية

2021/02/10 | 12:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم الأربعاء، حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية- السورية....

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