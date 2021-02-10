2021/02/10 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيأة الجمارك، اليوم الاربعاء، أحباط محاولة تهريب (49) حاوية حجم (40) قدم تحتوي على درجات نارية.الهيأة ذكر في بيان أن”مركز جمرك المنطقة الجنوبية وبالتعاون مع جمرك بوابة البصرة تمكن من احباط محاولة تهريب 49 حاوية تحتوي على درجات نارية وادوات احتياطية للدراجات مستعملة مخالفة للضوابط و التعليمات”.

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