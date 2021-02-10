الاستخبارات تلقي القبض على ارهابيين في كركوك

2021/02/10 | 13:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على ارهابيين في محافظة كركوك عملا امري سرية بما يسمى فرقة القادسية بداعش متخذين مخيمات النازحين ملاذاً لهما.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين بمخيم ليلان للنازحين بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية وعملهم بما يسمى فرقة القادسية بمنصب امري سرايا ، فضلاً عن عمل احدهما في ما يسمى الشرطة اللااسلامية بقاطعي نينوى و كركوك والاخر عمل بما يسمى قاطع دجلة و كركوك ولدية اثنين من اخوتة ضمن صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك”.

واوضحت انه “تم تدوين اقوالهما بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما”.

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