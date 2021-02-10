2021/02/10 | 13:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران التحالف الدولي يقضي على 8 "دواعش" في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/10 | 13:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران التحالف الدولي يقضي على 8 "دواعش" في كركوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران التحالف الدولي يقضي على 8 "دواعش" في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).