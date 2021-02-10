2021/02/10 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني رئيس جهاز الأمن الوطني في واسط لتهدئة التظاهرات اعلن رئيس جهاز الامن الوطني ، عبد الغني الاسدي، اليوم الاربعاء ، عن لقائه بمتظاهري واسط فور وصوله الى المحافظة لتهدئة التظاهرات.وقال الاسدي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” التظاهرات حق مكفول ولايمكن لأحد منع المواطن من حقه”، مؤكداً انه”جاء […]

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