2021/02/10 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ارهابيين في كركوك عملا امري سرية بمايسمى “فرقة القادسية” بداعش المركز الخبري الوطني.

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