نادي غاز الشمال يبحث استعداداته للاستحقاقات المقبلة

2021/02/10 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال اجتماعها الدوري اليوم الاربعاء 10 شباط 2021 وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات فرقه الرياضية للبطولات القادمة والوقوف على نتائج فرق النادي والتي تتنافس في الدوري العراقي الممتاز وبالاخص فريق الساحة والميدان وتحقيقه نتائج متميزه، كما ونوقشت النتائج المتدنية لفريق السلة والسبل الكفيلة بتحسين نتائجه في المباريات القادمة.

وناقشت ادارة النادي استعدادات فريقها الكروي للمرحلة النهائية من الدوري المؤهل للدوري العراقي الممتاز، وتقرر في الاجتماع دعم فرق النادي في منافساتها وبما يحقق طموحات ادارة النادي.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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