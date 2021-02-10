الجيش التركي يخترق اراضي اقليم كوردستان

2021/02/10 | 13:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات تركية يوم الاربعاء، وبشكل مكثف، عدة مناطق داخل اقليم كوردستان، بعد وقت قصير من اعلان وزارة الدفاع التركية، بدء عملية عسكرية جديدة ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وقصفت الطائرات اليوم وبشكل مكثف مناطق " نهلى" في ناحية دينارته التابعة لقضاء آكري، كما قصفت قرى ناحية جمانكي في محافظة دهوك.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الدفاع التركية عن نشر قوات على جبل كارا في محافظة دهوك، لافتة الى ان العملية انطلقت فجر اليوم.

على صعيد متصل، اكدت وسائل اعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني، استمرار اشتباكات عنيفة بعدة مناطق داخل اقليم كوردستان.

وكان الجيش التركي قد بدأ عمليات عسكرية في العمق العراقي منتصف حزيران المنصرم، ما اسفر عن سقوط شهداء من المدنيين في محافظتي السليمانية ودهوك، رغم مناشدات عراقية وكوردية شعبية ورسمية لانقرة بالكف عن عدوانها على اقليم كوردستان والعراق.

PUKmedia خاص

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