الصحة العراقية: الوضع الوبائي أصبح مقلقاً وبدء التحصين باللقاحات خلال أيام

2021/02/10 | 13:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، إن الوضع الوبائي في البلاد أصبح مقلقاً جداً ونسب الإصابة والحالات المرضية الحرجة في تصاعد؛ مع استمرار التهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائية من قبل المواطنين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، …

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