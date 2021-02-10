زيدان: قدمنا عرضاً قوياً امام خيتافي

2021/02/10 | 13:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةأشاد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بلاعبيه بسبب التأقلم مع طريقة اللعب الجديدة دون التدريب عليها تقريباً بعد الفوز 2-0 على خيتافي، والتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مؤكداً ان فريقه قدم عرضاً قوياً في المباراة.وقال زيدان للصحافيين بعد الفوز بهدفي بنزيما وفيرلان ميندي “لم نستعد كثيراً للمباراة لكن قبل فترة قصيرة من اللقاء تحدثنا عنها وكيف ننظم صفوفنا.



استوعب اللاعبون الأمر بشكل رائع جداً”.وأضاف “بالنظر إلى اللعب بطريقة لم نعتد عليها، فإننا قدمنا عرضاً قوياً وأدينا عملاً رائعاً”.وتابع زيدان “لعبنا بشكل نموذجي دون الاستعداد وتأقلمنا بشكل رائع مع طريقة اللعب وهذا يوضح الكثير عن تشكيلتنا”.واكمل “لا أعرف إن كنا سنستخدمها مجدداً لأنه يجب أن نتأقلم مع أي موقف نجد أنفسنا فيه لكننا أدينا بشكل رائع وأنا سعيد باللاعبين لأن ما فعلوه ليس سهلاً”.وامضى زيدان قائلاً “لا أعتقد أن جماهيرنا تفكر في أننا خسرنا لقب الدوري، بل سيفكرون باستمرار بأنه بوسعنا أن ننجح، لذا سنواصل التركيز على أنفسنا ونقاتل من أجل ذلك لأنه يتبقى الكثير جدا من المباريات”.وافتقد ريال أربعة مدافعين ولم يكن يملك أي ظهير أيمن جاهز لذا كثف زيدان اللعب على الجانب الأيسر بوجود مارسيلو وميندي وتعاون اللاعبان معاً في تسجيل الهدف الثاني بعد دقائق من هدف بنزيمة الأول.



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