غداً.. انطلاق الجولة الأولى للأدوار النهائية لدوري الطائرة

2021/02/10 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تحتضن محافظة السليمانية في إقليم كردستان يوم غدٍ الخميس، منافسات التجمّع الأول من الأدوار النهائية بدوري كرة الطائرة للموسم 2020 – 2021 وتستمر لغاية الثامن عشر من شهر شباط الحالي بمشاركة فرق الشرطة والصناعة وغاز الجنوب والحبانية والبيشمركة والجيش وأربيل ونفط الجنوب .

إذ سيفتتح فريقا الشرطة وأربيل منافسات الجولة الأولى من التجمّع الأول في الساعة الواحدة ظهراً ، تليها في الساعة الثانية ظهراً مباراة فريقي غاز الجنوب والحبانية، ويواجه فريق البيشمركة في الساعة الثالثة عصراً فريق الجيش ويلعب فريق البحري مع الصناعة في الساعة الخامسة مساءً .

يذكر أن اتحاد اللعبة قرر ان تقام جميع مباريات التجمع الأول في قاعة البيشمركة حصرا بدون اللعب في قاعة السليمانية، لأمور فنية وإدارية .

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