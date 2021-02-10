2021/02/10 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، زيارته الى محافظة واسط، الاربعاء، هو للوقوف مع المتظاهرين للمساهمة بعملية الاستقرار وتحقيق المطالب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب الاعلامي للجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 شباط 2021)، ان "الأسدي التقى بمتظاهري واسط فور وصوله المحافظة، واكد ان التظاهرات حق مكفول ولايمكن لأحد منع المواطن من حقه".

واضاف، الاسدي بحسب البيان "جئت بكل عزيمة وقوة لكي أقف معكم في الخطوات التي تسهم بعملية الاستقرار وتحقيق المطالب"، موضحاً ان "هناك جهات تحاول حرف التظاهرات عن مسارها السلمي".

واكد "سعيه للوصول معكم الى حلحلة للمشاكل والمطالب وفقا للطرق المشروعة".

واشار البيان الى ان متظاهروا واسط ذكروا خلال الاجتماع عن تلقيهم "رسائل إيجابية من مجيء عبد الغني الأسدي وسعيه لتحقيق المطالب المشروعة وعودة الاستقرار الى المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسدي يتحدث إلى متظاهري واسط: جئتكم بـ ’عزم وقوة’ لتحقيق المطالب والاستقرار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسدي يتحدث إلى متظاهري واسط: جئتكم بـ ’عزم وقوة’ لتحقيق المطالب والاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).