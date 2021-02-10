2021/02/10 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر خلال مؤتمر صحافي الأربعاء في مدينة النجف المقدسة بجنوب بغداد عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة في العراق تشرف عليها الأمم المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعم إجراء انتخابات مبكرة بالعراق تحت إشراف دولي.. ويحذر من تأجليها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعم إجراء انتخابات مبكرة بالعراق تحت إشراف دولي.. ويحذر من تأجليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).