2021/02/10 | 13:10 - المصدر: سفن سكاي

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اكدت مصادر خاصة لسفن سكاي ان رجل الاعمال العراقي الدكتور عقيل الجميلي وعضو اتحاد كرة السلة محمد سلمان يسعيان لأستثمار نادي الطلبة

وقال الدكتور محمد سلمان بأنهما اتفقا واكملا كافة الاجرءات مع وزارة التعليم العالي وسيبدأ العمل في الايام القليلة المقبلة

واضاف ايضاً بانهما عازمان على اعادة اعمار البنى التحتية للنادي واهمها الملعب واعادة النادي الى الواجهة من جديد واحياء كافة الالعاب الاخرى التي اهملت طيلة السنوات الماضية الى جانب كرة القدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل اعمال يسعى لاستثمار نادي الطلبة 7 SKY TV.

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