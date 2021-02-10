هندسة الحشد تفكك عددا من العبوات الناسفة زرعت بأبراج نقل الطاقة شمالي بغداد

2021/02/10 | 13:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…فككت مفارز الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، الأربعاء، عددا من العبوات الناسفة زرعتها داعش بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي بغداد،وقال بيان لاعلام الحشد تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” فككت مفارز الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، الأربعاء، عددا من العبوات الناسفة زرعتها داعش بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي بغداد، كما تعمل على صيانة المتضرر منها نتيجة أعمال تخريبية”.واضاف ان ” فرق الهندسة العسكرية للحشد تعمل على إعادة بعض الأبراج التي خرجت عن الخدمة نتيجة تفجيرها بالتعاون مع الفرق التابعة لوزارة الكهرباء في قرية المكارم التابعة لناحية المشاهدة، وبحماية القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي”.انتهى 25

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